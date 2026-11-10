Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la delegazione iraniana a Vienna lunedì in una dichiarazione su uno dei social network ha scritto: è ammirevole che l'espressione «condanna fermamente» possa essere chiaramente utilizzata da Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ma perché non viene applicata costantemente in tutte le situazioni?

Questa delegazione, riferendosi a un'immagine di Grossi in cui condanna l'uccisione di un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, ha proseguito: quando le bombe americane e le bombe del regime israeliano hanno colpito gli impianti nucleari pacifici e protetti dell'Iran, il che è stato senza precedenti nella storia dell'Agenzia, o quando sono stati assassinati scienziati nucleari iraniani, queste azioni non sono mai state condannate. In quelle situazioni, il direttore generale considerava apparentemente la condanna al di fuori del suo «ambito» e del suo «lavoro».

Nella continuazione di questa dichiarazione si legge: la rabbia e la protesta selettive non sono uno dei pilastri della sicurezza nucleare e delle salvaguardie; piuttosto, sono uno dei pilastri della creazione del curriculum e dell'avanzamento di carriera.

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