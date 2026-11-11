Araghtchi a Guterres e Grossi: condannate la dichiarazione americana

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, in una lettera a « António Guterres », segretario generale delle Nazioni Unite, alla signora « Sanita Pavļuta-Deslandes », presidente del Consiglio di sicurezza, e a « Rafael Grossi », direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, riguardo alla « odiosa e deplorevole dichiarazione del Dipartimento di Stato americano per una ricompensa fino a 20 milioni di dollari americani in cambio della fornitura di informazioni sul programma nucleare pacifico dell'Iran » ha scritto: « La Repubblica islamica dell'Iran chiede al segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza e al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di condannare esplicitamente e senza alcuna ambiguità questa odiosa dichiarazione. »

Araghtchi ha precisato: « Inoltre, si chiede al segretario generale e al Consiglio di sicurezza: di attirare immediatamente l'attenzione della comunità internazionale sulle gravi conseguenze della dichiarazione americana per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e, nell'ambito delle proprie responsabilità ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, di affrontare le minacce che le misure americane pongono alla sicurezza e all'incolumità degli impianti nucleari, delle attrezzature e del personale ad essi correlato, e di rendere l'America responsabile delle sue continue azioni illecite. »

Il testo completo della lettera del ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran al segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica riguardo alla odiosa e deplorevole dichiarazione del Dipartimento di Stato americano per una ricompensa fino a 20 milioni di dollari americani in cambio della fornitura di informazioni sul programma nucleare pacifico dell'Iran, datata 10 novembre 2026 (19 Aban 1405), è il seguente: