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Araghtchi a Guterres e Grossi: condannate la dichiarazione americana

11 novembre 2026 - 11:26
Codice notizia: 1889420
Source: ABNA24
Araghtchi a Guterres e Grossi: condannate la dichiarazione americana

Il ministro degli Affari esteri ha inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio di sicurezza e al direttore generale dell'energia atomica riguardo alla condanna della dichiarazione del Dipartimento di Stato americano sul programma nucleare pacifico dell'Iran.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran, in una lettera a « António Guterres », segretario generale delle Nazioni Unite, alla signora « Sanita Pavļuta-Deslandes », presidente del Consiglio di sicurezza, e a « Rafael Grossi », direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, riguardo alla « odiosa e deplorevole dichiarazione del Dipartimento di Stato americano per una ricompensa fino a 20 milioni di dollari americani in cambio della fornitura di informazioni sul programma nucleare pacifico dell'Iran » ha scritto: « La Repubblica islamica dell'Iran chiede al segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio di sicurezza e al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica di condannare esplicitamente e senza alcuna ambiguità questa odiosa dichiarazione. »

Araghtchi ha precisato: « Inoltre, si chiede al segretario generale e al Consiglio di sicurezza: di attirare immediatamente l'attenzione della comunità internazionale sulle gravi conseguenze della dichiarazione americana per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e, nell'ambito delle proprie responsabilità ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, di affrontare le minacce che le misure americane pongono alla sicurezza e all'incolumità degli impianti nucleari, delle attrezzature e del personale ad essi correlato, e di rendere l'America responsabile delle sue continue azioni illecite. »

Il testo completo della lettera del ministro degli Affari esteri della Repubblica islamica dell'Iran al segretario generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica riguardo alla odiosa e deplorevole dichiarazione del Dipartimento di Stato americano per una ricompensa fino a 20 milioni di dollari americani in cambio della fornitura di informazioni sul programma nucleare pacifico dell'Iran, datata 10 novembre 2026 (19 Aban 1405), è il seguente:

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