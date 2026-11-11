Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'emittente Al-Jazeera, il giornale New York Times, citando fonti che ha definito informate, ha affermato che Scott Bessent, ministro del Tesoro degli Stati Uniti, dopo aver ricevuto minacce dall'Iran, ha lasciato la sua residenza a Washington e si è trasferito in una base militare.

Il portavoce del ministero del Tesoro americano, in reazione alla fuga di Bessent, ha affermato: le minacce non lo dissuaderanno mai dal continuare la pressione sull'Iran.