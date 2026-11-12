Secondo l'agenzia di stampa Abna, Amir Kiumars Heidari, vice capo di stato maggiore delle forze armate, in un'intervista speciale di attualità spiegando il concetto di "senza limiti geografici" nella banca degli obiettivi delle forze armate, ha dichiarato: Nella nostra terminologia militare, definiamo questo tema come "obiettivo legittimo".

Spiegando questo concetto, ha detto: Obiettivo legittimo significa che se un aereo di qualsiasi paese, che si tratti dei paesi della regione del Golfo o di altri paesi del mondo, vola verso il cielo del nostro paese e bombarda un punto del suolo iraniano, le nostre forze armate hanno il permesso di colpire un obiettivo simile nello stesso paese da cui è decollato l'aereo attaccante.

Amir Heidari, riferendosi a quello che ha definito l'ordine esplicito del Comandante in capo, ha sottolineato che questo approccio è stato considerato nella definizione degli obiettivi legittimi delle forze armate.

Riferendosi alla preparazione delle forze armate ad affrontare un'eventuale guerra futura, ha dichiarato: La banca degli obiettivi delle forze armate per un'eventuale guerra futura è stata predisposta e preparata, e attende la firma del Comandante in capo delle forze armate e la trasmissione ai comandanti dell'esercito e dei Guardiani della Rivoluzione.

Il vice capo di stato maggiore delle forze armate, precisando che nella elaborazione della banca degli obiettivi non sono stati considerati limiti geografici, ha aggiunto: Gli obiettivi previsti non si limitano esclusivamente all'area geografica del teatro della guerra precedente, e in questa banca degli obiettivi sono state incluse aree al di là di essa, compresi punti in cui esiste la probabilità di utilizzo da parte degli Stati Uniti o di Israele.

Amir Heidari ha dichiarato: Non appena sarà ricevuto il messaggio del Comandante in capo, queste misure saranno eseguite, e attualmente la banca degli obiettivi è pronta, e le forze armate sono également in piena preparazione.

Amir Heidari, sottolineando che la risposta dell'Iran in un'eventuale guerra futura sarà una risposta schiacciante e annientatrice, ha detto: La nostra risposta al nemico non sarà limitata al quadro geografico del teatro della guerra precedente e comprenderà anche altre aree.