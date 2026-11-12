Secondo l'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Shahab, « Hazem Qassem », portavoce del movimento Hamas, ha annunciato: L'attacco aereo del regime sionista all'ospedale Nasser nella città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, e il massacro di pazienti e membri del personale sanitario costituiscono un crimine di guerra a tutti gli effetti e un atto terroristico senza precedenti.

Il portavoce di Hamas ha sottolineato: La continuazione dei crimini del regime sionista, il suo superamento di tutte le linee rosse e la violazione di tutti i principi e le norme umanitarie attraverso la presa di mira degli ospedali sono il risultato naturale della negligenza e dell'indifferenza della comunità internazionale nel giudicare e responsabilizzare i leader di questo regime.

Hazem Qassem ha inoltre ritenuto responsabili di questi attacchi il cosiddetto consiglio di pace nella Striscia di Gaza e « Nikolai Mladenov », capo di questo consiglio, a causa del silenzio di fronte ai crimini del regime sionista e della sua totale incapacità di costringere Tel Aviv a fermare queste azioni.

Ha inoltre chiesto ai paesi arabi e islamici che partecipano al consiglio di pace di adottare una posizione seria e ferma affinché il regime sionista non possa usare la partecipazione di questi paesi al consiglio come copertura per la continuazione dei suoi crimini.

Il portavoce del movimento Hamas ha osservato: Il regime sionista non presta alcuna attenzione agli sforzi dei mediatori, dei paesi garanti e del governo americano e continua le sue azioni senza temere alcun richiamo e responsabilità.

Nell'attacco aereo del regime sionista all'alba di oggi giovedì contro l'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, sei palestinesi sono stati uccisi e almeno 52 persone sono rimaste ferite.