Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando la rete CNBC, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, noto per aver adottato posizioni ostili contro il popolo iraniano, nelle sue dichiarazioni ha affermato: agli iraniani è stata offerta una proposta di accordo e probabilmente avrebbero potuto raggiungere un accordo migliore prima delle elezioni.

Secondo questo rapporto, « Scott Bessent » ha inoltre aggiunto: ora il presidente Trump non pensa che abbiamo bisogno di un accordo con l'Iran e continueremo a fare pressione su questo paese.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti in dichiarazioni lontane dall'umanità ha affermato: un inverno lungo e freddo attende gli iraniani.

Scott Bessent ha inoltre aggiunto, ripetendo le asserzioni infondate e contrarie ai fatti del suo capo, che l'Iran alla fine vorrà un accordo.

Ha anche riconosciuto che a causa di minacce alla sicurezza ha cambiato il suo luogo di residenza e si è trasferito in una base militare.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, che per paura ha lasciato la sua casa e si è trasferito in una base militare, ha affermato che non sarà intimidito dalle minacce dell'Iran.