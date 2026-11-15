Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baqaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, ha affermato: "Alla fine dovranno mangiare!" Il Segretario di Stato americano ha minacciato apertamente e sfacciatamente di far morire di fame gli iraniani attraverso un blocco.

Ha aggiunto: Questa azione è il più recente crimine sulla via della guerra scatenata da Washington; una guerra che aggrava i crimini che l'America ha già commesso durante le sue aggressioni e il suo terrorismo economico contro l'Iran.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha sottolineato: Dopo decenni di fallimento della politica di coercizione, minacce, sanzioni, terrorismo e aggressione, gli Stati Uniti continuano a ripetere gli stessi errori del passato e si limitano a ridefinirli sotto nuovi nomi.

Baqaei ha inoltre osservato: Questo tweet è un esempio perfetto di ciò che la storica Barbara Tuchman ha descritto come "La marcia della follia" (March of Folly); cioè un governo che, nonostante le conseguenze disastrose delle sue azioni, rifiuta di ammettere le sconfitte e di imparare dai propri errori e, con ogni sconfitta successiva, sprofonda sempre di più nei propri errori.