Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio relazioni pubbliche del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) ha annunciato in un comunicato: "Nobile e sempre presente popolo dell'Iran; nella seconda fase della risposta decisa e devastante all'aggressione aperta dell'esercito degli Stati Uniti, il radar del sito di difesa aerea americano presso la base elicotteristica di Al-Rifa in Bahrain è stato colpito da sei droni della Forza aerospaziale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica."

L'impatto preciso e riuscito di questi droni è stato udito in diverse regioni del Bahrain e ha ancora una volta messo in mostra le capacità operative dell'IRGC.

Gli Stati Uniti, che hanno affrontato una completa sconfitta nel programma che apparentemente era una scorta ma in realtà era contrabbando di petrolio nello Stretto di Hormuz, ora cercano con azioni piccole e cieche di distogliere l'attenzione mondiale dalla realtà della chiusura di questa arteria vitale.

Ma gli ufficiali d'élite e giovani dell'IRGC dichiarano ancora una volta a gran voce: Lo Stretto di Hormuz è chiuso, e qualsiasi aggressione del nemico americano sarà affrontata con una risposta più dura e devastante.

I costosi droni americani vengono abbattuti uno dopo l'altro, e un numero maggiore di droni dell'IRGC in questa fase rispetto alla fase precedente è stato inviato verso obiettivi americani affinché il nemico sappia che ogni aggressione comporta una risposta dura e calcolata.