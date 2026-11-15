Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, oggi sabato ha affermato: Il mio incontro con Gadi Eisenkot (incaricato di formare un governo in questo regime) ha confermato la mia comprensione dell'importanza di formare un governo di unità in questa fase.

Il Primo Ministro del regime sionista, che in caso di formazione di un governo da parte di Eisenkot e della sua rimozione dal potere dovrebbe andare in prigione a causa di numerosi casi di corruzione, ha supplicato Gadi Eisenkot, incaricato di formare un governo in questo regime, con queste parole: Entriamo in trattative senza alcuna precondizione e mettiamo da parte tutte le divergenze. Dobbiamo raggiungere un accordo sulla sicurezza (del regime) di Israele e sul suo futuro, inclusa la questione del servizio militare obbligatorio. Dobbiamo formare un governo di unità che includa tutti i partiti e le correnti che sostengono (il falso regime) di Israele. Sediamoci insieme a porte chiuse e senza alcuna precondizione; mettiamo da parte le divergenze e le restrizioni reciproche e raggiungiamo un'intesa.

Secondo Russia Today, Benjamin Netanyahu, che non risparmia alcuno sforzo per rimanere al potere, ha aggiunto: L'Iran vuole la distruzione di Israele e sta nuovamente tentando di far rivivere il suo programma nucleare. L'Iran non esiterà a usare armi nucleari contro di noi.

Egli, che a causa della sconfitta davanti a Teheran in entrambe le precedenti aggressioni contro l'Iran è anche sotto pressione da parte dei coloni occupanti, in dichiarazioni demagogiche ha affermato: Dobbiamo eliminare la minaccia iraniana una volta per tutte!