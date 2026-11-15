Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Maalomah, Falih al-Khazraji, capo del gruppo parlamentare Muntasirun, ha sottolineato che gli Stati Uniti si sforzano in modo pianificato e mirato di creare caos e instabilità in Iraq e in tutta la regione.

Ha aggiunto che i gruppi interni in Iraq devono adottare una posizione unificata contro queste attività e rafforzare l'unità tra di loro.

Al-Khazraji ha precisato che la politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq e della regione è diventata evidente a tutti, e in primo luogo Washington cerca di prolungare le crisi e creare caos con l'obiettivo di garantire la continuità della propria influenza. Questo paese, utilizzando i suoi bracci e le pressioni politiche ed economiche, cerca di sconvolgere la scena e indebolire la stabilità dei paesi della regione; paesi che si sono opposti ai dettami stranieri.

Ha detto: Neutralizzare queste attività distruttive richiede vigilanza nazionale e unità interna tra il popolo e i gruppi politici.