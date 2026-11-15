Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Reuters, Antony Blinken, ex Segretario di Stato americano, nelle sue dichiarazioni sull'Iran ha affermato: Quell'opzione che Trump ha scelto, cioè l'azione militare, secondo la mia convinzione è stata un errore; poiché tutte le precedenti amministrazioni avevano anch'esse esaminato questa opzione ed erano giunte alla conclusione che tale azione dovesse davvero essere l'ultima risorsa.

L'ex Segretario di Stato americano a questo proposito ha detto: Anche se aveste intrapreso tale azione, forse avreste potuto respingere l'Iran per un certo periodo, ma in realtà questo arretramento sarebbe stato probabilmente solo di uno o due anni. Invece, il loro programma [nucleare] sarebbe stato nascosto più in profondità nel terreno, e sarebbero tornati e avrebbero persino svolto attività più estese.

Antony Blinken poi ha aggiunto: Sebbene ci fosse ovviamente una via d'uscita per il presidente e ci sia ancora, il problema di questa via d'uscita è che richiede di accettare la realtà che non ha avuto successo. Perché questa via d'uscita richiede una sorta di compromesso con l'Iran; e questo è ciò che evita di accettare.

Blinken ha detto: C'è ancora un modo per uscire da questa situazione. Penso che raggiungere un accordo e una soluzione diplomatica sia del tutto possibile. Ma nel quadro di tale soluzione, le azioni dell'Iran nel suo programma nucleare potrebbero non essere molto diverse da quelle che c'erano nell'accordo annullato da Trump (JCPOA), e certamente non saranno migliori. Accettare questa realtà è molto difficile per lui.

Ha poi aggiunto: Riguardo allo Stretto di Hormuz, che non era un problema prima dell'inizio di questa guerra, ora abbiamo a che fare con un problema che deve essere affrontato. E questa decisione quasi certamente darà una concessione all'Iran. Non voglio affatto dire una cosa del genere, ma forse la realtà è proprio questa: una sorta di "costi" che, naturalmente, non vengono chiamati costi.

L'ex Segretario di Stato americano ha aggiunto: L'estensione dell'Iran è 4 volte quella della California e 3 volte quella dell'Iraq. Questo paese ha 90 milioni di abitanti. Questa fascia costiera lungo lo Stretto di Hormuz non ha fine. Le armi che l'Iran continua a produrre sono dislocate in profondità nel territorio di questo paese, e la loro portata è così grande che non si possono semplicemente distruggere tutte. Per svolgere un tale compito, probabilmente sarebbe necessaria una sorta di invasione terrestre, che di per sé è una catastrofe totale. L'Iran in realtà, rispetto al momento in cui questa vicenda è iniziata, si trova in una posizione più forte nella regione.