Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al Jazeera, Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione europea, adottando una posizione passiva di fronte alla continuazione dei crimini degli occupanti di Gerusalemme, oggi sabato nelle sue dichiarazioni ha annunciato: Chiediamo a Israele di permettere l'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

La responsabile della politica estera dell'Unione europea a questo proposito ha continuato: Chiediamo a Israele di riaprire i valichi che portano a Gaza. Le inondazioni e le piogge nella Striscia di Gaza hanno ulteriormente aggravato la situazione già precaria di questa regione.

Ciò mentre «Jens Laerke», portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), ha dichiarato che le recenti forti piogge nella Striscia di Gaza hanno colpito più di 200.000 palestinesi e danneggiato i luoghi di ricovero di oltre 40.000 famiglie.

Ha avvertito che la continuazione delle piogge potrebbe aggravare la crisi umanitaria a Gaza e portare a ulteriori inondazioni e alla contaminazione delle fonti di acqua potabile. Ha descritto lo scorso fine settimana per centinaia di migliaia di persone a Gaza come un «incubo» e ha detto che l'ONU aveva avvertito le autorità del regime sionista mesi prima del pericolo di inondazioni e aveva chiesto un ingresso più ampio di tende e scorte di soccorso, ma non era stato raggiunto alcun accordo in materia.

Secondo lui, le restrizioni del regime sionista hanno intrappolato i palestinesi nelle zone soggette a inondazioni e hanno persino reso difficile la possibilità di sostituire le tende distrutte.

Secondo le statistiche dell'OCHA, circa 950.000 palestinesi vivono in zone di ricovero temporaneo con rischio medio o alto di inondazioni, di cui oltre 400.000 persone si trovano in zone ad alto rischio. Inoltre, circa 150.000 tende acquistate da organizzazioni umanitarie non hanno ancora ottenuto il permesso di entrare nella Striscia di Gaza.