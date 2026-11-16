Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, Lukman Baaras, governatore dell'Hadramawt, ha chiesto agli abitanti di questa provincia di tornare nelle proprie case e di non permettere al regime di Al Saud di sfruttarli e di trascinarli verso conflitti falliti.

Ha aggiunto che il regime di Al Saud cerca solo di realizzare i propri interessi e piani in Yemen e non vuole alcun bene per gli abitanti del nord o del sud del Paese. La maggior parte degli yemeniti ha compreso la natura di questi piani.

Il governatore dell'Hadramawt ha assicurato che le forze armate yemenite non prendono in alcun modo di mira gli abitanti delle province meridionali o orientali e che il loro unico obiettivo sono gli elementi legati al nemico saudita e i suoi mercenari.

Ha citato l'azione umanitaria di Sanaa consistente nel liberare unilateralmente, nel corso della giornata di ieri, 600 prigionieri mercenari legati al nemico saudita.