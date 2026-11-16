Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando il portale informativo del Ministero degli Esteri egiziano, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Ati e il ministro degli Esteri pakistano Mohammad Ishaq Dar hanno avuto un colloquio telefonico.

In questo colloquio telefonico si è discusso degli sviluppi regionali e degli sforzi in corso per contenere le tensioni e prevenire l'ampliamento del quadro del conflitto.

Le due parti hanno poi scambiato opinioni sugli sforzi e sulle proposte presentate per contenere la crisi e hanno sottolineato l'importanza della continuazione del coordinamento e della cooperazione comuni per creare le condizioni per la ripresa del dialogo, del processo diplomatico e delle trattative tra America e Iran.

I ministri degli Esteri di Egitto e Pakistan hanno inoltre ritenuto necessario l'intensificarsi delle attività diplomatiche e il coordinamento degli sforzi nel quadro del meccanismo quadrilaterale regionale al fine di sostenere gli sforzi per ridurre l'intensità delle tensioni e ripristinare la stabilità nella regione.