Secondo quanto riportato dall'ufficio stampa del Ministero degli Affari Esteri, il ministero ha emesso una dichiarazione in reazione all'emissione di ingiuste sentenze contro un gruppo di studiosi e cittadini del Bahrein. In questa dichiarazione, l'emissione di sentenze di ergastolo e di lunga durata e la confisca dei beni di studiosi religiosi poco dopo le ignobili dichiarazioni del Segretario di Stato americano contro gli studiosi sciiti è considerata un segno che i governanti del Bahrein seguono l'istigazione religiosa dell'amministrazione americana.

Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha sottolineato: senza dubbio, l'organizzazione di processi farsa e l'uso di una copertura giudiziaria per punire collettivamente gli studiosi e la gente comune del Bahrein non possono in alcun modo nascondere la natura disumana di questa azione e la sua contraddizione con i principi e le norme fondamentali dei diritti umani.

In un'altra parte di questa dichiarazione, la formulazione di accuse del tutto illusorie e infondate, tra cui il legame con l'Iran, come base per il perseguimento penale dei cittadini del Bahrein e la loro condanna collettiva a lunghe pene detentive è definita un chiaro segno dell'abuso da parte dei governanti del Bahrein dell'istituzione giudiziaria per reprimere qualsiasi rivendicazione di giustizia. Il Ministero degli Affari Esteri ha precisato che questa azione causerà la perdita di credibilità del sistema giudiziario del Bahrein, la nullità delle sentenze emesse e l'aggravamento della minaccia di illegittimità e di mancata accettazione della classe dirigente di questo paese.

Il Ministero degli Affari Esteri, in conclusione, respingendo categoricamente le infondate accuse formulate contro l'Iran, ha invitato i governanti del Bahrein a cessare la repressione del popolo e degli studiosi religiosi e a rispettare i loro diritti umani e civili secondo le norme dei diritti umani e gli insegnamenti islamici, e ha sottolineato che la politica di repressione e intimidazione non può in alcun modo impedire al popolo del Bahrein di perseguire le proprie legittime e giuste richieste.