Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'ufficio stampa della Marina dell'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, in un comunicato, ha annunciato: un'altra petroliera in violazione ha preso fuoco nello Stretto di Hormuz.

In questo comunicato si legge:

Pochi minuti fa, una petroliera in violazione che transitava nella zona vietata a est dello Stretto di Hormuz con i sistemi di navigazione spenti, ha preso fuoco dopo aver urtato una mina navale e ha subito gravi danni.

Questa petroliera è la quarta petroliera danneggiata nelle ultime 24 ore a est dello Stretto di Hormuz.

La sicurezza dello Stretto di Hormuz non si garantisce con retorica e inganni; un passaggio sicuro richiede invece il rispetto delle norme di navigazione e il coordinamento con le forze armate dell'Iran islamico.