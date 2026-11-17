Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, durante una sparatoria di coloni israeliani nella città di Gerico, situata a est della Cisgiordania, almeno una donna palestinese è stata uccisa e altre 10 sono rimaste ferite.

Secondo questo rapporto, i coloni israeliani hanno circondato le case dei palestinesi nella zona di ad-Duyuk e hanno sparato contro di loro.

Anche ieri sera almeno otto palestinesi sono rimasti feriti dall'attacco di un colono israeliano con un veicolo contro di loro nella zona di Taqua, situata a sud-est di Betlemme.

Va notato che molti governi, inclusi quelli europei, hanno condannato fermamente la brutalità dei coloni israeliani contro i palestinesi che vivono in Cisgiordania.