Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando l'emittente Al Jazeera, Andy Burnham, il Primo Ministro britannico, ha annunciato che il suo paese coopererà con il nuovo gabinetto israeliano, a condizione che le violenze cessino, il processo di costruzione degli insediamenti sionisti termini e gli aiuti umanitari entrino nella Striscia di Gaza.
Ha inoltre sottolineato, riferendosi agli sviluppi regionali, che Londra sostiene gli sforzi dei mediatori per raggiungere un accordo volto a porre fine alla guerra, riaprire lo Stretto di Hormuz e impedire ciò che ha definito «l'ottenimento di armi nucleari da parte dell'Iran».
Il regime di occupazione nel settembre (shahrivar/mehr) di quest'anno ha chiuso il consolato britannico a est della città di Gerusalemme.
Questa misura è stata adottata dopo la decisione di Londra di vietare l'importazione di beni e prodotti dei coloni israeliani.
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