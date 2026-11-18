Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Reuters, Bret Erickson, analista economico americano, ha sottolineato che il giornale New York Times deve rimuovere l'articolo pubblicato il 16 novembre contro le dighe idriche iraniane.

Ha precisato che gli autori di questo articolo cercano di preparare il terreno nell'opinione pubblica riguardo all'inserimento delle dighe e degli impianti idrici iraniani nella categoria delle infrastrutture a duplice uso.

Erickson ha aggiunto che tali azioni potrebbero fornire un pretesto per giustificare un attacco americano a questi impianti secondo il diritto internazionale. Tutti gli esperti citati in questo articolo, dopo la pubblicazione del servizio, hanno preso posizione pubblicamente criticando il modo di trattare l'argomento e le sue conclusioni.

Ha sottolineato che il tentativo di preparare l'opinione pubblica ad accettare crimini di guerra, senza fornire prove definitive e in condizioni in cui gli esperti citati dallo stesso servizio lo criticano immediatamente dopo la pubblicazione, dimostra un'evidente mancanza di sincerità ed etica professionale.