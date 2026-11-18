Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale The Wall Street Journal ha riferito che Hung Cao, candidato al ministero della Marina degli Stati Uniti, durante l'audizione della sua candidatura al Senato, ha affrontato domande e critiche dei rappresentanti di entrambi i partiti riguardo alle conseguenze della guerra con l'Iran sulla capacità militare della Marina, la riduzione delle scorte di armi e la situazione materiale e psicologica dei marinai.

Cao ha confermato che la Marina americana, a causa della carenza di munizioni, ha preparato alcuni missili Tomahawk scaduti per il riutilizzo dopo aver modificato il codice di stato.

I senatori hanno anche interrogato sui rapporti riguardanti otto tentativi di suicidio sulla portaerei Abraham Lincoln, la mancanza di cibo e strutture sanitarie per i marinai e il prolungamento delle missioni in mare.

Cao ha anche rivelato che il comandante e altri due alti funzionari del sottomarino USS South Dakota sono stati rimossi dopo un incidente a settembre e che non ha informato il Congresso al riguardo.