Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, da questa mattina (mercoledì), tre petroliere in infrazione che, senza tenere conto degli avvertimenti della Marina dell'Esercito e spegnendo i sistemi di navigazione, circolavano nella zona vietata a est dello Stretto di Hormuz, hanno preso fuoco e si sono fermate dopo aver urtato mine marine.

Il servizio di pubbliche relazioni della Marina dell'Esercito ha sottolineato: qualsiasi circolazione nello Stretto di Hormuz dipende dal rispetto delle regole annunciate dalle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, dall'effettuazione dei necessari coordinamenti, dalla scelta dei corridoi marittimi autorizzati e dal mantenimento in funzione delle apparecchiature di intercettazione e navigazione, e il passaggio senza il rispetto di questi requisiti non avrà altro risultato che la collisione con una mina marina e un incendio.