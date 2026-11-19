Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen in una dichiarazione ha annunciato: condanniamo l'aggressione militare annunciata dal nemico israeliano nel centro della Striscia di Gaza. Il nemico israeliano, annunciando l'inizio di questa aggressione militare nel centro della Striscia di Gaza, ha completamente ignorato l'accordo di "Sharm el-Sheikh" e i suoi impegni verso i mediatori.

Sanaa in questa dichiarazione ha aggiunto: questa aggressione israeliana fa parte di una catena di crimini quotidiani e massacri continui commessi contro il popolo di Gaza. L'amministrazione Trump è complice dei crimini dei sionisti e insieme ai mediatori porta la piena responsabilità di questi eventi.

Il Ministero degli Affari Esteri dello Yemen ha aggiunto: chiediamo alle cosiddette coalizioni arabe e islamiche di intraprendere azioni pratiche per fermare questi crimini contro il popolo palestinese. Sottolineiamo che lo Yemen monitora con la massima attenzione gli sviluppi attuali ed è pronto ad adempiere ai propri doveri e responsabilità in questo senso.