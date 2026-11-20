Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Manar, il popolo del Bahrein ha manifestato contro i verdetti ingiusti di Al Khalifa contro gli studiosi bahreiniti.

Gli abitanti di Sitra in Bahrein, dopo l'emissione di verdetti ingiusti contro gli studiosi religiosi in Bahrein, hanno manifestato contro l'oppressione del regime bahreinita.

Nonostante la repressione della sicurezza, i bahreiniti dell'isola di Sitra continuano le loro proteste, esprimono la loro solidarietà agli studiosi e considerano nulli i verdetti emessi contro di loro.

Va notato che il regime di Al Khalifa, proseguendo la sua politica repressiva e ignorando le proteste popolari, ha emesso verdetti politici e severi contro più di 60 studiosi religiosi in Bahrein. Secondo questi verdetti, ad eccezione di 4 persone condannate a 15 anni di reclusione, per gli altri studiosi è stato emesso un verdetto di ergastolo.