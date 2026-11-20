Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia Anadolu, la Commissione per gli affari dei prigionieri e dei liberati della Palestina e l'Associazione dei prigionieri palestinesi in una dichiarazione congiunta in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia hanno annunciato che circa 350 bambini palestinesi, tra cui tre ragazze, nelle carceri israeliane affrontano tortura, fame e privazione di servizi medici, istruzione e visite familiari.

Queste due istituzioni hanno aggiunto che dall'inizio della guerra di Gaza nell'ottobre 2023, più di 2000 bambini sono stati arrestati nella Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est. Decine di bambini di Gaza sono stati anch'essi arrestati durante la guerra, ma a causa di sparizioni forzate e restrizioni alle visite, non sono disponibili informazioni precise sulla loro situazione.

Secondo questa dichiarazione, i bambini palestinesi vengono arrestati durante irruzioni nelle case, ai posti di blocco e intorno alle scuole. Alcuni di loro sono detenuti senza accusa e nell'ambito della detenzione amministrativa, e vengono picchiati e maltrattati durante l'arresto e l'interrogatorio.