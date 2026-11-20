Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita il sito di notizie Al-Maalouma, Salam Hussein, membro dell'organizzazione Badr nella provincia irachena di Wasit, ha detto che gli Stati Uniti cercano di spingere l'Iraq verso una politica di coalizioni contro l'Iran e in questa direzione esercitano pressioni su questo paese per costringere Baghdad a conformarsi alle decisioni di Washington, con l'obiettivo di garantire gli interessi degli Stati Uniti e del regime sionista.

Hussein in un colloquio con Al-Maalouma ha dichiarato che gli Stati Uniti cercano di fare dell'Iraq un membro dell'asse che Washington intende guidare contro la Repubblica islamica dell'Iran. Secondo lui, la pressione su Baghdad per vietare l'atterraggio degli aerei iraniani e chiudere i valichi di frontiera tra i due paesi avviene con l'obiettivo di esercitare pressione economica sull'Iran.

Ha aggiunto che il popolo iracheno si oppone al collocamento del proprio paese nell'asse americano-israeliano contro l'Iran; soprattutto perché l'Iran è un vicino con più di 1400 chilometri di confine comune con l'Iraq e i due paesi hanno ampie relazioni ideologiche, sociali, commerciali e politiche.

Questo membro dell'organizzazione Badr ha sottolineato che i legami e le relazioni tra Iraq e Iran non possono essere ignorati per conformarsi alle decisioni del governo americano. Ha definito l'obiettivo del Ministero del Tesoro americano come l'esercizio della massima pressione economica sull'Iran e lo spingere l'Iraq verso l'asse americano-israeliano.