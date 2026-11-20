Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ali Akbar Velayati in una nota in lingua araba indirizzata ai governanti del Bahrein ha dichiarato: la pressione sugli studiosi, in particolare l'ayatollah Isa Qassem, e la repressione delle richieste civili in Bahrein approfondiscono il divario tra Stato e società; «un divario che né l'ombrello di sicurezza americano marcio né il miraggio della normalizzazione con Israele ripareranno».

Il consigliere della Guida della Rivoluzione ha dichiarato: nel discorso islamico autentico, l'autenticità e la legittimità politica scaturiscono dalla volontà del popolo e non perdureranno senza la sua soddisfazione.