Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohammad Mokhber, consigliere e assistente della Guida Suprema, in seguito agli sviluppi sfavorevoli per gli Stati Uniti al vertice APEC e alla sconfitta politica di Trump a seguito dei suoi incontri, ha scritto sulla sua pagina personale: il vertice di Shenzhen aveva un messaggio chiaro per la regione: gli Stati Uniti non sono più in grado di raccogliere alleati contro l'Iran.

Mokhber ha aggiunto: Trump è entrato in Cina con le mani piene di promesse vuote ed è uscito a mani vuote con una dichiarazione sfavorevole per lui. La sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz è certamente una linea rossa dell'Iran che si realizza con le ۷ condizioni fondamentali della Repubblica islamica.