Secondo il servizio del corrispondente di Abna, Sardar Belali, consigliere del comandante delle forze di difesa aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, alla cerimonia "Al fianco di Daryaguli per l'Iran" e alla commemorazione del martire Daryaguli Surani che si è tenuta a Bagh-e Ketab, onorando la memoria dei martiri dell'Islam e della rivoluzione, ha dichiarato: se non ci fossero stati i martiri, oggi non saremmo in questa posizione. Il martire Daryaguli in quel periodo compì un grande atto che ebbe un ruolo importante nella difesa del paese.

Sardar Belali, riferendosi all'esperienza della seconda e terza guerra imposta, ha dichiarato: in queste guerre abbiamo affrontato potenze che fondamentalmente non pensavano di non poterci sconfiggere. Grazie a Dio eravamo sotto la saggia guida del leader martire. Egli monitorava attentamente gli sviluppi, le strategie e i metodi militari dell'America negli anni del dopoguerra, e anche noi abbiamo progettato ed eseguito i nostri piani e manovre con l'obiettivo di affrontare il nemico.

Ha aggiunto: siamo riusciti a dimostrare la nostra resilienza e capacità e a preservare le nostre armi; in modo che oggi per eseguire operazioni non è più necessaria la presenza diretta di comandanti di alto rango sul campo.