Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari Esteri della Repubblica islamica dell'Iran, in un messaggio sul social network X, ha reagito alle dichiarazioni di Yechiel Leiter, ambasciatore del regime sionista a Washington.

Araghchi in questo messaggio ha scritto: «Non sapevamo che l'ambasciatore israeliano a Washington fosse il comandante in capo delle forze armate degli Stati Uniti.»

Questa reazione è arrivata in seguito alla pubblicazione delle dichiarazioni dell'ambasciatore del regime sionista in un colloquio con l'emittente americana Newsmax; dove Leiter ha affermato: «Quando l'Iran sarà sconfitto, riporterete i soldati americani alle loro famiglie.»

Queste dichiarazioni, fatte in un programma intitolato «National Report» sull'emittente Newsmax il 19 novembre 2026, hanno nuovamente portato al centro dell'attenzione la questione del ruolo del regime sionista nell'orientare la politica militare americana nei confronti dell'Iran.