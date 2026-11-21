Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'agenzia di stampa Shihab, Khalil al-Hayya, capo dell'ufficio politico del Movimento di resistenza islamica Hamas, nel suo discorso alla «Conferenza nazionale araba» ha apprezzato il ruolo delle organizzazioni, partiti e correnti arabe e islamiche nel sostegno alla Palestina, al suo popolo e alla sua resistenza.

Al-Hayya ha menzionato in particolare la Resistenza islamica e Hezbollah libanese e ha detto che queste correnti durante l'operazione «Diluvio di Al-Aqsa» hanno avuto un ruolo speciale nel sostegno al popolo palestinese e alla sua resistenza. Ha anche onorato la memoria del martire «Sayyed Hassan Nasrallah» e dei suoi compagni caduti durante la liberazione di Gerusalemme.

Il capo dell'ufficio politico di Hamas ha anche menzionato il martire «Ismail Haniyeh», ex capo dell'ufficio politico di questo movimento che due anni fa durante la battaglia del «Diluvio di Al-Aqsa» aveva parlato a questa stessa conferenza, e ha salutato l'anima di tutti i comandanti, combattenti e martiri dei popoli di Palestina, Libano e altri popoli della regione.

Al-Hayya, riferendosi alla situazione nella Striscia di Gaza, ha detto che il popolo palestinese a Gaza rimane saldamente sulla propria terra e fedele ai propri diritti, mentre è privato di cibo quotidiano, strutture mediche per curare i feriti e riparo per sé e per i propri figli.

Ha aggiunto che Hamas e i gruppi palestinesi l'anno scorso per proteggere il popolo palestinese dal genocidio e far fallire i piani di sfollamento forzato hanno accettato l'accordo di Sharm el-Sheikh, ma il regime israeliano continua le aggressioni e la fame del popolo palestinese e la comunità internazionale ha adottato una posizione debole nei suoi confronti.