Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Manar, Hezbollah del Libano nell'83° anniversario dell'indipendenza del Libano, in una dichiarazione ha annunciato: l'indipendenza che i libanesi oggi, nell'83° anniversario della sua proclamazione, celebrano, è esposta a pericoli e minacce che da ogni parte influenzano la sua esistenza e il suo significato. Ciò obbliga tutti i libanesi, indipendentemente dalle loro confessioni e religioni, a unirsi sotto la bandiera del consenso nazionale e a far rivivere il vero significato dell'appartenenza alla patria e dei principi nazionali attraverso i quali hanno raggiunto la loro prima indipendenza con l'espulsione degli occupanti francesi e la loro seconda indipendenza con la sconfitta dell'occupazione della nostra terra da parte di Israele nel 2000. La preservazione dell'indipendenza, per la quale i libanesi hanno fatto enormi sacrifici e offerto innumerevoli martiri nella difesa della patria, della sua dignità e della sua libertà, è un sacro dovere nazionale che supera tutti i calcoli meschini e gli interessi personali.