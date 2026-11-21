Secondo il rapporto del corrispondente di ABNA, Kazem Gharibabadi durante un incontro con i veterani chimici presso il Museo della Pace, ha dichiarato: si è presentata l'occasione di visitare questo museo prima che si tenga la conferenza annuale sulle armi chimiche.

Ha continuato: l'arma chimica è una delle armi più disumane. Secondo i documenti pubblicati dalle Nazioni Unite, più di 2600 tonnellate di armi chimiche sono state usate contro il popolo iraniano.

Indicando chi ha fornito queste armi al regime di Saddam, ha detto: i paesi occidentali che rivendicano i diritti umani, proprio questi paesi hanno commesso la più grande ingiustizia contro l'umanità.

Il vice ministro per gli affari legali e internazionali del Ministero degli Affari Esteri ha detto: più di 16 paesi hanno aiutato il regime di Saddam a dotarsi di armi chimiche. Tutti noi tra i nostri parenti abbiamo almeno una persona che soffre a causa delle armi chimiche.

Ha continuato: la Repubblica Islamica dell'Iran all'epoca della guerra aveva la capacità di produrre e usare queste armi ma non lo fece perché la considerava un'azione illegale.

Il vice ministro degli Affari Esteri ha continuato: gli stessi paesi che hanno armato Saddam accusano l'Iran di cercare di usare una bomba sporca. L'America stessa possiede le maggiori riserve di bomba sporca e ha superato le scadenze delle convenzioni e le ha conservate.