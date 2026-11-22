Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, questa mattina si è tenuta la riunione del Consiglio di coordinamento del Consiglio consultivo islamico con la presenza del presidente del Consiglio, del presidium, dei presidenti delle commissioni specializzate e dei direttori del Centro di ricerca e della Corte dei conti del Consiglio

In questa riunione, Mohammad-Baqer Ghalibaf, presidente del Consiglio consultivo islamico, riferendosi all'insistenza della Guida suprema della Rivoluzione sulla necessità di porre fine alle condizioni «né guerra né pace», ha dichiarato: di fronte a queste condizioni non ci si deve limitare a discussioni stereotipate e politiche; accusarsi reciprocamente di bellicismo o di capitolazione non è la via per porre fine a queste condizioni, e il paese necessita di una decisione e di un approccio operativo e chiaro

Ghalibaf, riferendosi agli sviluppi militari degli ultimi due anni, dalla «Promessa veritiera» alla guerra di 12 giorni e alla guerra di 40 giorni, ha aggiunto: grazie allo spirito di martirio e di sacrificio delle forze armate, alla razionalità, alla volontà e alla saggezza del Comandante supremo, oggi il paese nel settore militare ha raggiunto il punto di deterrenza militare contro il nemico; cosicché il nemico è giunto alla conclusione che non può scatenare contro di noi una guerra simile alla guerra di 40 giorni, per questo ha concentrato la sua prima priorità sul turbamento della sicurezza interna dell'Iran, sulla pressione economica e sul collasso dall'interno, e di fronte a questo disegno del nemico, il paese necessita di unità, coesione e del raggiungimento di una deterrenza duratura