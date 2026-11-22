Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il generale Hossein Mohebbi, portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, nel suo account nello spazio virtuale, pubblicando un'immagine del momento dell'impatto di un missile su un drone dall'angolazione della telecamera del drone, ha scritto: «L'ultima immagine che l'operatore del drone MQ-9 vede sullo schermo prima della distruzione del suo velivolo...»
22 novembre 2026 - 21:12
Codice notizia: 1893582
Source: ABNA24
Il portavoce del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, pubblicando un'immagine del momento in cui un missile colpisce un drone, ha reagito alla distruzione seriale di droni americani
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