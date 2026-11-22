Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Sky News, Anwar Gargash, consigliere del presidente degli Emirati Arabi Uniti per gli affari diplomatici, oggi domenica ha annunciato: contemporaneamente alla guerra contro l'Iran e ai conflitti in corso su diversi fronti che hanno attirato l'attenzione, si sono manifestati anche segni della formazione di una rivalità geopolitica parallela, che è tanto pericolosa quanto la guerra

Gargash ha aggiunto: le conseguenze di questa rivalità influenzeranno i paesi della regione del Golfo Persico e il mondo arabo

Ha continuato dicendo: ciò che oggi osserviamo nel campo dell'uso degli strumenti mediatici e finanziari è solo una piccola parte di un conflitto più ampio per l'influenza e la ridefinizione degli equilibri regionali

Secondo Gargash, ciò che rende più complesse queste condizioni è la divergenza di vedute dei paesi membri del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo e l'assenza di una posizione e di un approccio unificati tra i paesi della regione nei confronti di questi sviluppi

Gargash ha sottolineato in conclusione che le condizioni attuali richiedono il possesso di una consapevolezza strategica e di una comprensione più profonda degli interessi e dei pericoli comuni