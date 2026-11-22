Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Abdulbari Atwan, analista delle questioni strategiche della regione, nel suo nuovo articolo nel giornale elettronico Ray al-Yawm ha scritto che il ritorno dell'amministrazione di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, al tema del programma nucleare iraniano e la rinnovata insistenza sulla necessità di trasferire le scorte di uranio arricchito iraniano con arricchimento superiore al 60 per cento fuori da questo paese, e ciò sotto le pressioni del regime sionista, significano l'accettazione della sconfitta dell'opzione militare — anche se temporaneamente — poiché questa opzione comporta grandi rischi per le portaerei e le navi da guerra dell'America nelle acque dell'Asia occidentale e dell'Oceano Indiano

Ha aggiunto che l'Iran considera la propria dottrina nucleare una linea rossa che non è in alcun modo negoziabile. Questo paese con la sua resistenza e le sue vittorie su diversi fronti di battaglia ha fatto fallire le pressioni dell'America. L'Iran inoltre, facendo affidamento su un'elevata volontà militare e disponendo di sistemi avanzati di missili e droni, è riuscito a neutralizzare la superiorità aerea dell'America e di Israele

Un altro segno che, secondo l'insistenza dell'autore, conferma questa posizione, è l'opposizione dei leader iraniani a qualsiasi nuova visita degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alle strutture nucleari di questo paese. Allo stesso tempo, emergono mormorii riguardo a una richiesta di ritiro dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari e all'emissione di una nuova fatwa che autorizzi l'acquisizione di armi nucleari affinché quest'arma possa agire come scudo contro qualsiasi aggressione nucleare dell'America o di Israele