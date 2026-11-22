Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, la rivista Atlantic, citando funzionari e una nota di Pete Hegseth, ministro della Guerra degli Stati Uniti, ha annunciato che il Pentagono ha limitato l'accesso del Congresso degli Stati Uniti alle informazioni relative al conflitto con l'Iran

Secondo questo rapporto, il Pentagono, con il pretesto della « sicurezza operativa », respinge continuamente le richieste dei media per informazioni più dettagliate sul conflitto con l'Iran

Chris Murphy, senatore democratico dello Stato del Connecticut, aveva precedentemente accusato l'amministrazione di Donald Trump e il Pentagono di tentare di nascondere l'entità reale dei danni causati alle basi militari americane in Asia occidentale a seguito degli attacchi iraniani nel corso di quest'anno

Murphy, che in ottobre si era recato in Qatar e in Arabia Saudita, ha dichiarato di non aver personalmente ottenuto il permesso di entrare nelle installazioni militari del Qatar che erano state precedentemente bersaglio di attacchi iraniani. Ha chiesto al Ministero della Guerra degli Stati Uniti di chiarire l'entità reale dei danni