Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Jay Clayton, il direttore dell'Agenzia per l'intelligence nazionale degli Stati Uniti, ha previsto che nel paese si verificheranno ulteriori interruzioni nel settore dei servizi tecnologici nel prossimo periodo.

Ha aggiunto che gli americani dovrebbero aspettarsi ulteriori interruzioni e ha affermato che questo è dovuto all'aggiornamento dei sistemi delle aziende e delle istituzioni governative.

Clayton ha dichiarato che affrontare problemi e lacune e l'interruzione dei servizi è inevitabile.

In precedenza, anche Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, aveva affermato che la serie di interruzioni verificatesi negli Stati Uniti era causata dall'aggiornamento dei sistemi delle aziende.

Il paese ha assistito negli ultimi giorni a interruzioni diffuse dei servizi bancari, interruzioni dei voli e hacking degli uffici dell'FBI e del Ministero dell'Agricoltura.

Clayton ha affermato che queste interruzioni non erano il risultato di attacchi coordinati da parte di altri paesi.