Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il Financial Times, citando Mark Kelly, senatore democratico americano, ha riportato: Voglio vedere la lista degli obiettivi relativi alla guerra contro l'Iran e sapere chi ha preso le decisioni a questo riguardo.

Ha aggiunto: Voglio sapere chi ha deciso di spendere decine di miliardi di dollari delle nostre riserve mentre non c'era nemmeno un chiaro obiettivo strategico.

Mark Kelly ha dichiarato: Deve esserci una qualche forma di responsabilità riguardo alla guerra contro l'Iran, che viene gestita in modo disastroso.

Ha dichiarato: L'obiettivo della guerra contro l'Iran era forse bombardare il maggior numero di obiettivi e uccidere il maggior numero possibile di iraniani?