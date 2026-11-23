Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, la base Hares, affiliata alle forze di sicurezza della resistenza di stanza nella Striscia di Gaza, ha annunciato che ieri un altro mercenario e agente del regime sionista è stato giustiziato in questa striscia. Questa base ha sottolineato che la persona menzionata aveva fornito informazioni al servizio di spionaggio del regime sionista, che alla fine ha portato al martirio di un certo numero di palestinesi.

La base Hares ha sottolineato che il destino dei traditori e degli agenti spia è la punizione e la realizzazione della giustizia, e le promesse di Israele di sostenerli sono pure bugie.

Tariq al-Astal, funzionario del comune di Khan Yunis, ha anche sottolineato che le famiglie palestinesi e le tribù della Striscia di Gaza sostengono con forza qualsiasi azione per punire gli elementi spia. La punizione di questi elementi è obbligatoria, e le forze di sicurezza devono continuare questo percorso sulla base di misure legali.

Ieri anche una fonte nelle forze note come Rade' (Deterrente), incaricate di combattere i mercenari del regime sionista, ha sottolineato che il fascicolo di oltre 180 agenti israeliani nella Striscia di Gaza è stato chiuso, e lo scioglimento di questi gruppi sta avvenendo ad alta velocità.