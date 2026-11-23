Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il Primo Vicepresidente, in un messaggio in occasione della Settimana del Basij, sottolineando che la guerra di oggi non è solo una battaglia di armi ma un confronto di volontà, calcoli strategici e resilienza nazionale, ha dichiarato: La risposta alla strategia del nemico di erosione economica e perturbamento della tranquillità pubblica è il rafforzamento simultaneo della sicurezza popolare e dell'autorità scientifica ed economica del paese.

Mohammad Reza Aref inoltre, sottolineando il ruolo del Basij negli ambiti scientifici e tecnologici, ha chiesto di trasformare questa istituzione in forza motrice del legame tra università e industria per risolvere i colli di bottiglia legati alle sanzioni.