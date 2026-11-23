Secondo il reportage del corrispondente di Abna, Elyas Hazarti, al terzo Media Cup della Speranza che si tiene alla Torre Milad di Teheran, riferendosi ai fattori di successo e di resistenza della nazione iraniana, ha dichiarato: Una delle ragioni più importanti di questo successo è la crescita e la maturità politica e sociale del popolo alla luce della Rivoluzione islamica, il beneficio della guida dell'Imam Khomeini, le indicazioni del leader martire e la continuazione del cammino sotto la guida del leader attuale.

Il presidente del Consiglio dell'informazione del governo, dichiarando che la presenza del popolo sulla scena ha svolto un ruolo importante nel colmare il vuoto causato dal martirio del leader, ha sottolineato: Il popolo con la sua vasta presenza ha dimostrato che se il nemico pensa che eliminando un leader possa causare divisione e collasso nel paese, ha sbagliato i suoi calcoli. La nazione iraniana ha colmato bene e con forza questo vuoto, e tuttora la presenza del popolo sul campo è fonte di dignità, sicurezza e autorità per il paese.

Riferendosi alla performance delle forze armate durante gli recenti sviluppi, ha dichiarato: Le forze armate del paese hanno agito con autorità e hanno mostrato al mondo un'immagine della capacità e della potenza difensiva dell'Iran; tanto che molti osservatori stranieri, vedendo queste capacità, hanno prestato maggiore attenzione al potenziale delle forze armate iraniane.