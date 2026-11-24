Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Safa, il Ministero dell'Interno di Gaza martedì ha annunciato il martirio del generale di brigata Naim Mohammed Abu Nahl (50 anni), direttore generale del servizio di sicurezza interna di Gaza, dopo il suo assassinio in un attacco aereo degli occupanti israeliani a ovest della città di Gaza

Questo ministero in una dichiarazione ha annunciato: l'assassinio del generale di brigata Abu Nahl è avvenuto dopo che il servizio di sicurezza interna nei periodi recenti aveva inferto colpi dolorosi ai mercenari degli occupanti

Questo ministero ha dichiarato: l'assassinio di Abu Nahl è avvenuto anche dopo che questo servizio aveva ottenuto successi notevoli nella lotta contro le bande che collaboravano con gli occupanti e si nascondevano nelle zone sotto controllo militare dell'esercito degli occupanti