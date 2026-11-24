Secondo il reportage dell'agenzia di stampa Abna citando l'agenzia di stampa Al-Jazeera, il Regno Unito ha imposto sanzioni contro 4 alti funzionari yemeniti

I funzionari yemeniti sanzionati, tra cui Abdulkarim Amir al-Din Hussein al-Houthi (ministro dell'Interno), Abdulhakim Hashim Ali al-Khaiwani (capo dell'apparato di sicurezza e intelligence), Mohammed Muflih (giudice) e Sarem al-Din Mufaddal (procuratore), sono stati sanzionati con il pretesto fallace e ripetuto di violazione dei diritti umani

Londra ha affermato che i beni delle persone sanzionate sono stati congelati e che esse affrontano il divieto di viaggio nel Regno Unito