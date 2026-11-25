Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, in questa dichiarazione, i cinque paesi, esprimendo grave preoccupazione per l'annuncio ufficiale degli Stati Uniti di schierare armi nello spazio, hanno considerato questa azione un segno evidente dell'aggravarsi del processo di militarizzazione dello spazio extra-atmosferico e una seria minaccia per gli sforzi multilaterali della comunità internazionale volti a impedire la formazione di una corsa agli armamenti in questo ambito.

Questi cinque paesi hanno sottolineato che questa evoluzione conferma ancor più le annose preoccupazioni riguardo alla dottrina militare statunitense volta a trasformare lo spazio extra-atmosferico in un campo di guerra e di operazioni militari e aumenta il rischio che lo spazio diventi un teatro di confronto militare.

Questi paesi, inoltre, respingendo qualsiasi tentativo di normalizzazione dello schieramento di armi nello spazio extra-atmosferico, hanno sottolineato la necessità che tutti i governi si astengano da tali azioni e hanno descritto l'uso crescente delle capacità spaziali per fini militari non dichiarati come una minaccia alla sicurezza, all'incolumità, alla stabilità e alla sostenibilità delle attività spaziali.