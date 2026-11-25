Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri del nostro paese, in reazione all'ostruzione degli Stati Uniti nel funzionamento dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ha scritto in un post pubblicato su uno dei social network: Gli Stati Uniti sono così preoccupati per le armi chimiche che stanno di fatto paralizzando l'organo mondiale di vigilanza sulle armi chimiche!!

Ha aggiunto: L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) potrebbe essere costretta a sospendere le proprie attività e a limitare i propri programmi principali.

Araghchi ha sottolineato: Gli Stati Uniti, creando ostacoli all'esecuzione del mandato di questa organizzazione, mettono consapevolmente in pericolo la pace e la sicurezza globali. Questa azione è vergognosa.