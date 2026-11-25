Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, «Israel Katz», ministro della Guerra del regime sionista, nelle sue ultime dichiarazioni, presentando affermazioni sul programma nucleare, ha sostenuto che Israele e l'America seguono con attenzione gli sviluppi riguardanti l'Iran.

Katz, in una parte delle sue menzogne, ha affermato che l'Iran sta sviluppando armi chimiche e che Tel Aviv e Washington sono a conoscenza di questa questione. Egli tuttavia non ha presentato alcun documento indipendente per provare questa affermazione.

Il ministro della Guerra del regime sionista, inoltre, accennando allo scenario di un eventuale attacco militare all'Iran, ha dichiarato che le forze israeliane e americane si stanno preparando a tale eventualità, ma la decisione finale sull'ingresso dell'America in questo confronto spetterà a Donald Trump, presidente di questo paese.