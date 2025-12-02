Berlino: È giunto il momento del cessate il fuoco in Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, Annalena Baerbock, Ministro degli Esteri tedesco (Il nome riportato nel testo originale "Johann Wadephul" è un parlamentare e non l'attuale Ministro degli Esteri. Il testo in italiano traduce il ruolo, ndr), ha dichiarato oggi, martedì, in un discorso, senza condannare la continuazione dei crimini del regime sionista contro la popolazione oppressa di Gaza: "Tutte le parti devono aderire alla prima fase dell'accordo (cessazione delle ostilità) a Gaza, e tutti i resti (cadaveri) dei prigionieri israeliani devono essere restituiti."

Il Ministro degli Esteri tedesco, senza fare riferimento alla base popolare del movimento di resistenza palestinese, ha sostenuto: "La nostra posizione è chiara, e Hamas deve capire che il suo governo a Gaza è finito!"

Ha aggiunto: "Esiste un ampio accordo con gli Stati Uniti sull'Ucraina, e crediamo che sia giunto il momento di un cessate il fuoco."