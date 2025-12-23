Il Grande Imam di Al-Azhar: "Non si può essere neutrali riguardo al genocidio a Gaza"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Ahmed Al-Tayyeb, Grande Imam di Al-Azhar, ha dichiarato che la questione palestinese ha raggiunto una fase pericolosa di ingiustizia in cui la "neutralità" non è più un'opzione.

Durante l'incontro con l'ambasciatore italiano Agostino Palese, Al-Tayyeb ha sottolineato la mancanza di una reale volontà internazionale per la soluzione dei due Stati. Ha affermato: "Non ci sono divergenze di opinione sulla questione palestinese, poiché ha raggiunto un livello di ingiustizia, aggressione e violazione di tutti i valori civili, religiosi, umani e morali che non ammette neutralità".

Al-Tayyeb ha fatto riferimento al massacro di bambini e persone innocenti, dichiarando: "Nessuno ha altra scelta se non quella di opporsi a questi crimini o di essere complice di queste tragedie umane". Ha aggiunto: "Abbiamo perso molti martiri in questa aggressione israeliana crudele e ingiusta, che non può essere chiamata guerra, ma è un genocidio compiuto da un esercito equipaggiato con le armi più potenti contro un popolo indifeso".

Il Grande Imam ha concluso osservando che la soluzione dei due Stati è stata proposta per oltre un quarto di secolo, senza che vi sia stata la volontà internazionale di realizzarla.