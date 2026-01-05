Il generale Mousavi: La FARAJA, con il sostegno del popolo, reprimerà i rivoltosi.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Maggiore Generale Seyed Abdolrahim Mousavi, rivolgendosi ai comandanti della FARAJA, ha affermato: "L'obiettivo degli Stati Uniti e del regime sionista è creare caos attraverso gli strumenti della guerra morbida per compensare la sconfitta nella guerra imposta di 12 giorni."

Ha continuato: "Quando gli Stati Uniti e il regime sionista si sono scoraggiati e hanno subito una sconfitta definitiva dopo l'attacco infruttuoso della guerra di 12 giorni, hanno messo in atto un piano basato sulla guerra morbida e sulla pressione economica per creare insicurezza e caos nel Paese."

Il Capo di Stato Maggiore ha poi precisato: "Quando alcuni commercianti hanno legittimamente protestato per chiedere stabilità nel tasso di cambio e miglioramenti nel settore commerciale, il nemico, agendo in modo frettoloso, ha schierato agenti addestrati. Questi hanno tentato di interrompere la sicurezza e la pace pubblica attraverso operazioni psicologiche e guerra cognitiva, sfruttando le proteste per creare disordini."

Il generale Mousavi ha concluso: "Fortunatamente, la nazione ha saputo identificare il nemico e ha rapidamente preso le distanze dai rivoltosi e dai fautori del caos."